Kadıköy'de Orta Amerika Sinema Kuşağı

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde, 18-25 Haziran 2022 tarihlerinde "Orta Amerika Sinema Kuşağı" gösterimi düzenleyecek. Orta Amerika ülkelerinin filmografisini ve tarihini tanıtmayı amaçlayan sinema kuşağının ilk gösterimi "Haklı Dava Operasyonu" ile başlayacak.

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde, 18-25 Haziran 2022 tarihleri arasında başlayacak olan 6 film gösteriminde, 5 Orta Amerika ülkelerinin filmografisi ve tarihi anlatılıyor.

BMKM ve İstanbul Cervantes Enstitüsü iş birliğiyle hazırlanan bu programda, SICA grubundan (Orta Amerika Entegrasyon Sistemi) Panama, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, El Salvador ve Guatemala gibi ülkelerin filmlerinden alıntılanan bir sinema kuşağı hazırlandı. Filmografisinin genellikle sinemalarda kolay kolay yer bulamadığı ve bu ülkelerin birçoğunun yakın tarihini ve önemli olaylarını daha iyi tanıtmayı hedefleyen bu program, İstanbullu sinemaseverlere keyifli seyirler sunacak.

BOL ÇEŞİTLİ BİR FİLMOGRAFİ

Ücretsiz olan bu seçkide, 5 Orta Amerika ülkesinden seçilen ve 6 filmden ve bu ülkelerin tarihine izleyiciler daha yakından bakma fırsatı bulacak. Çeşitli konu ve yönetmenlerin izinde izleyiciler, Amerika'nın ilk şehri olan Santo Domingo'nun kuruluşunu, Amerika'nın Panama'yı işgalini; Guatemala'daki isyanın en çetrefilli yıllarını, Kosta Rika'nın First Lady'si olan Henrietta Boggs'un kişiliğini ya da Othello'ya göndermede bulunan temaları ele alan bu filmleri, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde, orijinal versiyonunda, Türkçe altyazılı olarak izleme fırsatı bulacak.

Panama büyükelçisi Bayan Mariela Sagel'in katılımıyla, 18 Haziran Cumartesi günü, saat 18.00'de açılışı yapılacak. 8 gün boyunca sürecek olan filmografide toplamda 10 gösterim izleyicilere sunulacak.

Etkinliğe Orta Amerika ülkelerinin Türkiye'deki büyükelçilikleri, İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Cervantes Enstitüsü ve Kadıköy Belediyesi destek veriyor.

ANKA / Yerel