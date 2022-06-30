İzmit Belediye Başkanı Kaplan Hürriyet:   'Kamu Malını, Baba Malı Gibi Yapmışlar'

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet Parkı Yenileme Projesi'yle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Belediye Meclisi'ndeki AKP grubunun 'tüm kurumları ve kanunları silah olarak kullandığını' savunarak, "Mertçe bir savaş yürütmüyorlar. Kamu malını, baba malı gibi yapmışlar" dedi.

Fatma Kaplan Hürriyet basın toplantısı düzenledi. Hürriyet'in konuşması, şöyle:

"Sosyal tesislerimiz birilerini rahatsız ediyor ve nasıl engel olacaklarını düşünüyorlar. Bu mertçe değil. Mertçe bir savaş yürütmüyorlar. Kanunları, bütün kurumları silah olarak kullanarak ve kamu malına çökerek yapıyorlar. O zaman üç kuruşa işletmeye verdikleri bazı yerleri bugün hala geri alamıyoruz.

"KAMU MALINI, BABA MALI GİBİ YAPMIŞLAR"

Resmen kamu malına çökülmüş durumda. Mahkemeyle uğraşıyoruz, kurumlarla uğraşıyoruz. Kurumların kapısında yatıyoruz. Bakanlıkların kapısında yatıyoruz. Resmen kamu malını baba malı gibi yapmışlar. Birileri keyfi şekilde kullanıyor. İşte bizim mücadelemiz bu. Biz başkanlar geçiciyiz. Bu mal, bu imkanlar halkındır. Halkın buralardan tereddütsüz bir şekilde kamu güveni içerisinde, belediye güvencesi içerisinde uygun ve kaliteli hizmeti almak istemesi en doğal hakkıdır.

"ÇATIR ÇATIR MAKAM ARACI ALANLAR, HİZMET ARACI ALMAMIZI ENGELLİYOR"

Kamyon satın almak için mücadele ediyoruz. Çatır çatır makam aracı alanların bugün sahada hizmet etmek üzere kamyon ve hizmet aracı almamızı nasıl engellediğini herkes görüyor. Körfez Belediyesi CHP meclis üyelerini saygı ile selamlıyorum. Hepsine yapıcı muhalefetleri için teşekkür ediyorum. Halkımızı düşünerek karar verdikleri için.

Körfez Belediyesi iş makinesi almak üzere teklif getiriyor, ara meclisi hemen ardına talep ediyor. Bizim meclis üyelerimiz de ne ek süre ne de eski kiralamalara bakalım demeden 'Satın almak iyidir' diyor. Halkımızın yararına olan kararı veriyor. Hiç bekletmeden onay veriyor. Bu yapıcı, halktan yana muhalefettir. Siyasi ayrımcılık yapmaksızın çok sağduyulu bir davranış. Hepsine partim ve kentim adına teşekkür ediyorum.

Biz geldiğimiz noktada İzmit'te aynı şeyi yaşamıyoruz. Kamyonları satın alabilmek için anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Mücadelede 3'üncü yılımızdayız. 2 yıl önce 55 milyon kredi istedik vermediler. Şimdi o 55 milyona alabileceğimiz arabalar bugün 150 milyon. O dönemde 27 milyona 71 tane kamyon satın aldık. Gebze Belediyesi 43 tane aracı 67 milyona kiraladı. O 27 milyona aldığımız araçlar bugün 70-80 milyon.

"HALK YILLARIN HESABINI SORACAK DİYE KORKUYORLAR"

Sizin paranız bunlar, milletin parası. İşte bunlara izin vermiyorlar. Neden? İzin verdiklerinde halk gerçeği görecek çünkü. İzin verdiklerinde yıllardır yapılan yanlışları görecek. Halk yılların hesabını soracak diye korkuyorlar. Karşılaştırma yapacak diye korkuyorlar. Aslında halktan korkuyorlar. Çünkü biz bunları hayata geçirdiğimizde halk sorgulamaya başlıyor. Doğruyu yanlışı daha net görmeye başlıyor."

ANKA / Yerel