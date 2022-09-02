İzmir haber: Karabağlar Belediyesi, 91. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda

Karabağlar Belediyesi, bu yıl 2-11 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek 91. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) yerini aldı.

Ziyaretçiler, Kültürpark Lozan Kapısı girişi Dikilitaş yanındaki 70, 71 ve 72 nolu Karabağlar Belediyesi standlarını gezip, Karabağlar'la ilgili proje ve çalışmaları görebilecek. Konuklara, Karabağlar Belediyesi'nin Coğrafi İşaret Belgesi aldığı ünlü Kavacık üzümü ve Kavacık Kadın Üretim Kooperatifi'nin bu üzümle ürettiği farklı lezzetteki ürünler ikram edilecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 91. İEF'yi ziyaret edecek tüm konukları Karabağlar Belediyesi standlarına uğramaya çağırarak, "Fuarda, Karabağlar Belediyesi olarak bugüne kadar yaşama geçirdiğimiz ve devam eden çalışmalarımızı anlatma olanağı bulacağız. Ayrıca konuklarımıza Coğrafi İşaret Belgesi'ni aldığımız Kavacık Üzümü'nden ikram edeceğiz. Tüm katılımcıları, bu yıl 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Kavacık Üzüm Festivali'ne davet edeceğiz. 91. İEF'nin başarılı ve verimli geçmesini diliyorum" dedi.