İstanbul Boğazı'nda Sea Turtle isimli kargo gemisinde dümen arızası giderildi

İstanbul Boğazı'nda Sea Turtle isimli kargo gemisinde meydana gelen dümen arızası giderildi.

Sea Turtle isimli kargo gemisinin dümen arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatılmıştı. Kargo gemisinin arızası giderildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle; çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verilmişti. - İSTANBUL