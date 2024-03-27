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İsrail saldırıları nedeniyle tedavisi yarım kalan çocuk için yardım çağrısı

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yüzü ve bedeninde oluşan yanıklar nedeniyle kaldırıldığı Şifa Hastanesi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle tedavisi yarım kalan Seca Cüneyd, tedavisi için yardım bekliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırıların hedefi olan Filistinlilerin hayata tutunma mücadelesi de sürüyor. İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4 yaşındaki Seca Cüneyd'in yüzünde ve bedeninde yanıklar oluştu. Babası Bilal Cüneyd tarafından Şifa Hastanesi'ne kaldırılan Seca, yanık tedavisine başlansa da tedavi İsrail saldırısı nedeniyle yarım kaldı. Yaşadıklarını anlatan baba Bilal Cüneyd, İsrail saldırısının ardından hastanede 6 gün boyunca beklediklerini ifade ederek, kızının günlerce tedavi göremeden acı içinde kaldığını sözlerine ekledi. Günlerce aç susuz kaldıklarını ifade eden Bilal Cüneyd, "Kızımı kucağıma aldım ve hastanenin bahçesine çıktım. İsrail güçleri hastaneyi terk ederek Gazze Şeridi'nin güneyine gitmemi söyledi. Ben de yürüyerek güneye gittim" dedi.

"Çocuğumun Gazze'de tedavisi yok"

Gazze'nin güneyine ulaştığında El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne Kızılhaç tarafından yönlendirildiğini anlanan Cüneyd, "Çocuğumun Gazze'de tedavisi yok. Tedavisi sadece Gazze Şeridi dışında yapılabiliyor" dedi. Cüneyd, Birleşmiş Milletler, Kızılhaç ve tüm sivil toplum örgütlerinden Gazze'den ayrılarak kızının tedavisi için yardım çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 414'e, yaralı sayısının ise 74 bin 787'ye yükselmişti. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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