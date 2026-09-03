Isparta Pazarında Alım Gücü Uyarısı: 'Her Şey Bol, Para Yok'

Haber : Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'da pazar esnafı "Milletin alım gücü çok zayıf. Zayıf olduğu için istediği alışverişi yapamıyor. Her şey bol, para yok" diye yakındı. Bir pazarcı "Gramla satıyoruz, önceki gibi bol bol alma imkanı yok" diye dert yanarken, alışverişe gelen bir yurttaş da daha ucuz olduğu için akşam saatlerini tercih ettiğini söyledi.

Isparta'da pazar esnafı ve pazarda alışveriş yapanlar, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, pazarda ürün çeşitliliğinin bulunduğunu ancak alım gücündeki düşüşün pazar alışverişlerine yansıdığını ifade etti.

Ekonomik durumu ironiyle dile getiren bir emekli, "Enflasyonun belini kırdık. Her şey ucuz. Herkes yesin" dedi. Bir başka emekli de "Çok ucuz, çok ucuz. Herkes hayatından memnun" şeklinde konuştu.

"PARA YOK, EMEKLİ DE ÇİFTÇİ DE PERİŞAN"

Pazarcı Ahmet Ergün, yurttaşların ekonomik durumuna dikkat çekerek, pazarda alışveriş yapmak isteyenlerin cebindeki paranın yetersiz olduğunu söyledi. Ergün, "Para yok ki, millette para yok. Millet işte böyle, bak, dolanıyor. Sen bana bakıyorsun, ben sana bakıyorum. Yok, para yok" dedi.

Emeklilerin ve çiftçilerin yaşadığı ekonomik sorunlara da değinen Ergün, "Emekli perişan, çiftçi perişan" ifadelerini kullandı. Çalıştırdığı işçilerin günlük maliyetlerini dile getiren Ergün, 10-11 işçi çalıştırdığını ve yalnızca bir günlük işçi giderinin yaklaşık 25 bin lirayı bulduğunu ifade etti. Ergün, artan maliyetler karşısında kazanç sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bir işçinin maliyeti 2,5 bin lira. Bir günde 10-11 tane işçi çalıştırıyorum. Hesap et, 25 bin lira para veriyorum" diye konuştu.

"MİLLETİN ALIM GÜCÜ ZAYIF"

Yufka tezgahı olan Haydar Demir, pazarda ürün açısından bir eksiklik bulunmadığını ancak vatandaşların alım gücünün zayıf olduğunu ifade ederek, "Pazarda gördüğünüz gibi her şey var. Fakat milletin alım gücü çok zayıf. Zayıf olduğu için istediği alışverişi yapamıyor" dedi.

Vatandaşların alışveriş yaparken yaklaşan okul dönemi, kira ve diğer temel ihtiyaçlarını hesaplamak zorunda kaldığını belirten Demir, "Aldığı ücret yetiyor mu, yetmiyor mu? Bunun hesabını yapıyor şu anda. Her şey bol, para yok tek cümleyle" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ AKŞAM SAATLERİNİ BEKLİYOR"

Pazar esnafı vatandaşların daha uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmek için özellikle akşam saatlerini tercih ettiğini belirtti. Bir pazarcı, "Bunu söylemeye gerek yok zaten halkın alım gücü ortada. Ne ucuzsa onu alıyor. Genelde akşam saatleri fiyatlar düştüğü için insanlar buna yöneliyor" diye konuştu.

Akşam saatlerinde pazara gelen bir yurttaş da bu durumun gelir düzeyiyle bağlantılı olduğunu belirterek, "Düşük yani. Tabii insanların gelir düzeyinden dolayı oluyor. Akşama doğru biraz daha uygun fiyatlar oluyor. Onun için mecburen gelir düzeyi düşük olan insanlar akşama kalıyor" ifadelerini kullandı.

"MAL KALMASIN DİYE UCUZA VERİYORUZ"

Bir başka pazarcı ise akşam saatlerinde fiyatların düşmesinin nedeninin, esnafın elinde kalan ürünleri ertesi güne bırakmak istememesi olduğunu dile getirerek, "Akşam üstü ucuzluyor diye çıkıyorlar. Neden biliyor musun? Akşam üstü bıkıyoruz biz de. Sıcaktan, mal kalmasın diye bitirmek için ucuz verip geçiyoruz. Ertesi güne mal kalmasın, taze mal alalım hesabını" şeklinde konuştu.

"GRAMLA SATIŞ YAPIYORUZ"

Pazarda limon satan bir esnaf da satışlarda durgunluk yaşandığını ifade ederek, vatandaşların artık ihtiyaçları kadar alışveriş yaptığını söyledi. Esnaf, "Şu anda iyi olduğunu söyleyemeyiz. Yani bir durgunluk var. Herkes hesabını, kitabını yapıyor. Ona göre alışverişini yapıyor" dedi.

Vatandaşların alım gücüne göre hareket ettiğini belirten esnaf, "Halk şu anda alım gücünü, cebine göre yapıyor. İhtiyacını alıyor. Fazla lükse girmeden ihtiyaçlarını görüp gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

Pazarcı, geçmişte vatandaşların daha fazla miktarda ürün aldığını ancak bugün alışverişlerin daha küçük miktarlara düştüğünü belirterek, "Şu anda gramla satıyoruz, önceki gibi bol bol alma imkanı yok" dedi.

Kaynak: ANKA