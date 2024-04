İran'da Dünya Kudüs Günü yürüyüşleri düzenlendi

İran'da Ramazan ayının son cuma günü Filistin halkına destek vermek amacıyla gerçekleştirilen "Dünya Kudüs Günü" yürüyüşlerine on binlerce kişi katıldı. Yürüyüşte İsrail'in İran Konsolosluğuna yönelik saldırısında hayatını kaybeden 7 İranlı askerin tabutları taşındı.

İran'ın başkenti Tahran'da on binlerce kişi, her yıl Ramazan ayının son cuma günü düzenlenen "Dünya Kudüs Günü" yürüyüşlerine katıldı. Yürüyüşte İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başta olmak üzere İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ve birçok isim yer aldı. İsrail'e karşı Filistin direnişine destek vermek amacıyla sokaklara dökülen İranlılar, "Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları atarak, "İntikam", "Filistin yalnız değildir" ve "Çocuk katili İsrail" yazılı pankartlar taşıdı. İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırıların kınandığı yürüyüşlerde İranlılar Filistin bayrakları ve Filistin'e destek dövizleri taşırken, İsrail'e ait markaların pankartları ile ABD doları pankartı ateşe verildi.

Saldırıda ölen askerlerin tabutları taşındı

Yürüyüşte İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 2'si general 7 askerin tabutları taşındı. Tabutlar yürüyüşe katılanlar eşliğinde Cuma namazının kılınacağı Tahran Üniversitesi'ne götürüldü.

"Batı dünyası desteğini bırakırsa İsrail rejimi yok olacaktır"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Dünya Kudüs Günü'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in İran konsolosluğunu hedef almasına ilişkin, "İsrail'i buradan uyarıyorum, ülkemizin güvenliğine yönelik hiçbir eyleminiz karşılıksız kalmayacak. Dini liderimizin de söylediği gibi ülkemizin yiğit evlatları Siyonist İsrail rejimini cezalandıracak" ifadelerini kullandı.

ABD ve Batılı ülkeleri İsrail'e askeri ve siyasi destek vermekle suçlayan Selami, "Siyonistler ve onların destekçisi ABD, ne kadar fazla Müslüman öldürürlerse kendi güvenliklerini o kadar sağlayacaklarını zannediyor. Ama gerçek böyle değil. İsrail bugün Gazze'den geri çekilse dahi savaşta yenilmiştir ve kaybeden taraf olmuştur. Siyonist İsrail rejimi, ABD sayesinde hala nefes alabiliyor. Batı dünyası İsrail'e olan desteğini bıraktığı an bu rejim yok olacaktır" şeklinde konuştu.

Selami, İsrail'in neden olduğu felaket ve suçlardan kaçamayacağını söyleyerek, "Siyonist rejim, savaşı bölgeye yaymaya çalışarak kendi varlığını devam ettireceğini sanmasın. İsrail rejimi tehlikede olduğunu ve hedef alınabileceğini artık çok iyi biliyor. Siyonistler için savaş ve yaşam arasında bir seçim söz konusu değil, onların tek seçimi tamamen teslim olmaktır" ifadelerini kullandı.

"Saldırılarına misliyle karşılık vereceğiz"

Yürüyüşe katılan İranlı Ali Ekber Shamhalu yaptığı açıklamada, "Bizim halk olarak İsrail'e gösterdiğimiz ilk tepki, meydanlara çıkmak oldu. Her şehide ve saldırılarına misliyle karşılık vereceğiz. Konsolosluğumuza yönelik saldırının karşılığını da Allah'ın izniyle İsrail rejimini yok ederek vereceğiz" dedi.

İranlı İsa Ahmedipur, "İsrail rejiminin Şam'da konsolosluğumuza yönelik saldırısını kınıyoruz. Bugün Kudüs gününe bu saldırıyı kınamak için de katıldık. Bu saldırı çok açık bir şekilde uluslararası sözleşmelerin ihlalidir. Bu sözleşmelere göre her ülkenin büyükelçiliği o ülkenin toprağı sayılır. İsrail'in bu vahşi saldırısına misliyle karşılık verileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

"İsrail gerçekten güçlü ise Filistinli kadınlar ve çocuklar yerine bizimle savaşsın"

İranlı Zöhre Asedullahi ise açıklamasında, "Ramazan ayının son cuması olan Kudüs gününde bu yürüyüşlere katıldık. İsrail saldırıları ve katliamları altında yaşamak zorunda kalan Filistinli anneler ve çocuklar için çok üzülüyoruz. Onların çaresizlikleri karşısında hiçbir şey yapamıyoruz. İsrail gerçekten güçlü ise Filistinli kadınlar ve çocukların yerine bizimle savaşsın" ifadelerini kullandı.

Dünya Kudüs Günü'nde Müslümanların yaşadığı ülkelerde Filistin topraklarının işgalden kurtarılması ve dünya kamuoyunun Filistin sorunu hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İran İslam Cumhuriyeti kurucusu Ayetullah Humeyni, Ramazan ayının son cuma gününü Dünya Kudüs Günü olarak ilan etmiş ve ülke çapında İsrail'i kınayan gösteriler yapılmasını istemişti. - TAHRAN