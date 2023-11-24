İncirliova'da emekli öğretmenler unutulmadı

İncirliova Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, İncirliova'da görev yapmış, yıllarını eğitime adamış, özveri ve fedakarlık ile meslek hayatlarını tamamlayarak emekli olmuş öğretmenlerini unutmadı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın talimatları ile Sosyal Hizmetler ekibi, emekli öğretmenler için özel hazırlanan hediye çantaları ve kutlama kartlarını İncirliova'da yaşayan tüm emekli öğretmenlere ulaştırdı. Belediye personeli öğretmenlerin bu özel günlerinde ev ziyaretlerinde bulunarak İncirliovalı emektar öğretmenlerin hediyelerini takdim etti. Ziyaretlerde emekli öğretmenlere Başkan Kaya'nın selamını ileten ekipler aynı zamanda öğretmenlerin görüş ve taleplerini dinledi. Bu anlamlı günde hatırlanmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını kaydeden öğretmenler Başkan Kaya'ya her yıl gerçekleştirilen bu uygulama için teşekkürlerini iletti.

"Onlar hala bizim öğretmenlerimiz"

24 Kasım Öğretmen Günü'ne özel, emekli öğretmenlere yönelik uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, "Hayatını öğretmeye adamış, özveri, sabır ve hoşgörü ile yıllarca görev yapmış öğretmenlerimizin haklarını asla ödeyemeyiz. Bizlerin bu günlere gelmesinde büyük emekleri olan öğretmenlerimizin, yüzlerinde oluşturabildiğimiz bir küçük tebessümün değeri, bizler için hiçbir şeyle ölçülemez. Her yıl olduğu gibi bu yılda öğretmenlerimiz için çam sakızı çoban armağanı, küçük bir hediye çantası hazırlayarak, bu anlamlı günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Çünkü biz biliyoruz ki bir öğretmen için en büyük hediye hatırlanmaktır. Bizler hala onların öğrencileri, onlar hala bizim öğretmenlerimiz. Onların bilgeliklerine ve aydınlık fikirlerine hayatımızın her anında ihtiyaç duymaya devam ediyoruz. Bu vesileyle Başöğretmenimiz Atatürk ile şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere hakkın rahmetine kavuşmuş öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlık ve esenlik diliyor, 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN