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İncirlik Üssü'nden depremzedelerin tahliyesi devam ediyor

Yerel Haberler

İncirlik Üssü'nden depremzedelerin tahliyesi devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, İncirlik Üssü'ndeki lojistik merkezde depremzedelerin tahliyesine devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, İncirlik Üssü'ndeki lojistik merkezde depremzedelerin tahliyesine devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gün karınca gibi çalışma, yorulmadan milletimizin hizmetine koşma günüdür. İncirlik Üssü'ndeki lojistik merkezde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait uçak ve helikopterler ile milletimiz için gece gündüz demeden ilk günden bu yana tahliye ve nakliye görevine devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı İncirlik Yerel Haberler

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