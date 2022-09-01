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İl Emniyet Müdürü Tuncer'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Yerel Haberler

İl Emniyet Müdürü Tuncer'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret eden Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, yeni dönemde Rektör Çomaklı ve Atatürk Üniversitesine başarılar diledi.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret eden Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, yeni dönemde Rektör Çomaklı ve Atatürk Üniversitesine başarılar diledi.

Atatürk Üniversitesi ile başta güvenlik olmak üzere birçok alanda iş birliklerinin mevcut olduğunu belirten Tuncer, öğrencilerin Erzurum'a gelmesiyle birlikte kampüs ve şehir genelinde yoğun bir hareketliliğin yaşanacağını, İl Emniyet Müdürlüğünün ise bu durumda gerekli güvenlik önlemlerini alacağını ifade etti.

Misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çomaklı'ya teşekkür eden Levent Tuncer, yeni eğitim-öğretim döneminin Erzurum'a ve Atatürk Üniversite hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Her iki kurumun daima ortak payda altında birleştiğini belirten Rektör Çomaklı, geçmişte olduğu gibi 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde de kampüs güvenliğinin sağlanması hususunda İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte çalışıldığını vurguladı.

Üniversitenin yeni dönem için hazırlıklarını tamamladığını aktaran Rektör Çomaklı, çeşitli kurumlarla yapılan iş birlikleri sayesinde öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etmelerine olanak sağlanacağını söyledi.

Ziyaret, iyi niyet temennileriyle son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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