IKBY Başbakanı Barzani: Petrol İhracatında Engel Kalmadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, petrolün Ceyhan hattı üzerinden ihracatının yeniden başlamasının önünde kendileri açısından herhangi bir engelin olmadığını belirtirken, tek meselenin bölgede faaliyet gösteren petrol şirketleriyle Bağdat hükümeti arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi olduğunu söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'de düzenlenen fuarın açılışında gazetecilere açıklama yaptı. Hükümetinin petrolün Ceyhan hattı üzerinden ihracatının yeniden başlaması konusunda herhangi bir sorununun bulunmadığını belirten Barzani, tek meselenin IKBY'de faaliyet gösteren petrol şirketleriyle Irak merkezi hükümeti arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi olduğunu söyledi. Mesrur Barzani, "Bunu defalarca dile getirdik. Her seferinde bu sorunların en kısa sürede çözülmesini umduğumuzu söyledik. Ancak her defasında merkezi hükümet tarafından yeni bir sorun çıkarılıyor" dedi.

IKBY vatandaşlarının refah ve güveliğinin sağlanmasına önem verdiklerini dile getiren IKBY Başbakanı Barzani, "Biz her zaman bu sorunları büyük çabalarla ve kendi imkanlarımızla çözmeye çalıştık. Çünkü bizim için en önemli konu bölge halkının refahı, güvenliği ve istikrarıdır. Ekonomik ilerlemenin sürmesi bizim için hayati önem taşıyor. Dolayısıyla bölgeye yansıyan her şey bizi doğrudan ilgilendiriyor ve ilgilendirmeye de devam edecek" ifadelerini kullandı.

Barzani, IKBY hükümeti ile merkezi hükümet heyetleri arasında müzakerelerin sürdüğünü, özellikle petrol dışı gelirler konusunda anlaşmanın neredeyse son aşamasına gelindiğini kaydetti. IKBY başbakanı, "Petrol ihracatının yeniden başlaması konusunda IKBY'nin artık hiçbir sorunu yok, ne üretici şirketlerle ne de merkezi hükümetle. Geriye kalan tek mesele, şirketler ile merkezi hükümet arasındaki anlaşmazlık. Şirketler şu anda, hak edişlerini adil bir şekilde almayı garanti altına alacak teminatlar talep ediyor" diye konuştu.

Irak'tan Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na petrol akışı durdurulmuştu

Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ve Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği kararın ardından 25 Mart 2023'te Irak'tan Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na petrol akışı durdurulmuştu. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'ye petrol ihracatının 2023'te durması nedeniyle IKBY'nin 25 milyar dolar zarara uğradığını ve bunun Irak hükümetinin de zararına olduğunu belirtmişti.

SOMO'dan açıklama

Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) Genel Müdürü Ali Nezar, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü yaptığı açıklamada, IKBY'nin petrol ihracatının yeniden başlamasının üretici şirketlere bağlı olduğunu söylemişti. Irak Petrol Bakanlığı, SOMO ve IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında yapılan anlaşmanın, bütçe yasasının uygulanması için sağlam mekanizmalar oluşturduğunu belirten Nezar, "Bu anlaşma ve mekanizmalardan umutluyuz. Petrolün Ceyhan hattı üzerinden yeniden ihracatına başlanmasını istiyoruz. Bu hem Irak'ın çıkarına olacak hem de mali gelirlerini artıracak" ifadelerini kullanmıştı. - ERBİL