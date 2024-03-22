İhtiyaç sahiplerine sebze yardımı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta, İstanbul'da yaşayan bir iş insanı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Mersin'den getirilip, poşetlenen domates, salatalık, patates, soğan, sarımsak yardımından almak isteyenler, dağıtımın yapıldığı alanı doldurdu. İhtiyaç sahipleri, sebze dolu poşetlerden alabilmek için saatlerce bekledi.

İstanbul'da ikamet eden Yozgatlı iş insanı, ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı olarak domates, salatalık, patates, soğan, sarımsak dağıtımını uygun buldu. Mersin'den bir TIR dolusu sebzenin Çapanoğlu Büyük Cami ile Fatih Cami arasındaki bölgede sabah saat 10.00'da dağıtılacağı duyuruldu.

Vatandaşlar, sabah saatlerinde devam eden kar yağışına aldırış etmeden dağıtımın yapılacağı bölgede toplanmaya başladı. Ancak, aracın yolda arıza yapması nedeniyle dağıtımın Cuma namazı sonrasında yapılacağı duyuruldu. Vatandaşları bir bölümü yapılan anonsa rağmen Fatih Cami bölgesinde beklemeyi tercih etti. Evlerine gidenler ise saat 12.00'dan itibaren yeniden toplanmaya başlandı. Bir derece sıcaklıkta bekleyen ihtiyaç sahiplerinden bir bölümü gelen sebzenin poşetlenmesine de yardımcı oldu.

Uzun bir bekleyişin ardından poşetlenen sebzenin dağıtımına başlanmadan önce polis tarafından vatandaşların sıraya geçmeleri için anonslar yapıldı. Anonslara itibar etmeyen vatandaşlar, dağıtımın başlamasıyla birlikte ayrı ayrı poşetlere konulan sebzelerden alabilmek için adeta birbirleriyle yarışırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.