Iğdır'da Türk Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıldönümü kutlanıyor - Haberler

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Iğdır'da Türk Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıldönümü kutlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Iğdır'da Türk Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıldönümü kutlanıyor

Iğdır'da Türk Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıldönümü çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.

Iğdır'da Türk Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıldönümü çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.

Türk Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıldönümü yurdun her yerinde kutlandığı gibi Iğdır'da da kutlanıyor. Düzenlenen kutlama programı kapsamında Iğdır Belediyesi binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı'na Jandarma Genel Komutanlığı çelenginin sunulması sonrası Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla tören devam etti. Törende konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nejdet Karaca, Jandarma Genel Komutanlığının başarılarla dolu 183 yıllık bir geçmişi olduğunu belirterek, "Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgisi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzenin korunması yönündeki hizmeti ile ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır" dedi.

Emekli öğretmen Kenan Çimen'in yazdığı ve okuduğu 'Kahraman Jandarmam' şiiri de büyük beğeni topladı. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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