Üye Girişi
Haberler

Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dahilde işleme rejimi kapsamında mayısta 663 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan mayıs ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 hariçte işleme izin belgesi, 43 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 31 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

İhracat Ekonomi Güncel Haberler

Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı

Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı

 Türkiye'nin dev lastik fabrikasında üretim durdu

Türkiye'nin dev lastik fabrikasında üretim durdu

 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı! Duruşma tarihi de belli

Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı! Duruşma tarihi de belli

 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti

Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title