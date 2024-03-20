Eskişehir İl Müftülüğü, 'İyilik Haftası' kapsamında yetim ve aileleri için iftar programı düzenledi

Eskişehir İl Müftülüğü, "İyilik Haftası" kapsamında yetim ve aileleri için "Biz Bir Aileyiz" temalı bir iftar programı düzenledi.

Programa Tepebaşı İlçe Kaymakamı Sadettin Yücel ve eşi Nuray Yücel, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek ve eşi Hatice Gerek, Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım, Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman ve İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan da katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, ney dinletisi ve ilahilerle başlayan programda yetim ve aileleri manevi bir atmosfer yaşadı. İftarın ardından çocuklar için oyunlar, yarışmalar ve sürpriz hediyeler içeren çeşitli etkinlikler düzenlendi. Osmanlı macunu, Ramazan şerbeti, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi ikramlar yapıldı. Yetim çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Gecenin sonunda aileler, İl Müftülüğü ve hayırseverlere teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR