Tepebaşı Belediyesi Tarafından Hizmete Açılan Hanımeli Sokağı'nda Bayram Yoğunluğu

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve kısa sürede kentin simgelerinden biri haline gelen Hanımeli Sokağı'nda, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk gözleniyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve başta Belde Evi kursiyerleri olmak üzere Eskişehirli kadınların ev ekonomisine katkı sağladıkları Hanımeli Sokağı'nda bayram alışverişi başladı.

Eskişehirlilerin yanı sıra kenti ziyaret eden turistlerin de uğrak noktası haline gelen merkezde vatandaşlar, kendileri ve sevdikleri için birçok el emeği ürünü bulabiliyor.

Sokağı ziyaret edenler, bayram için hediyelik ürünlere de talep gösteriyor.

HANIMELİ SOKAĞA BAYRAM MOLASI

Öte yandan, Hanımeli Sokağı Kurban Bayramı dolayısıyla kısa bir mola verecek. Arife günü olan 8 Temmuz'dan itibaren bayram boyunca satış yapılmayacak Hanımeli Sokağı, 13 Temmuz Salı günü itibari ile Eskişehir halkına hizmet vermeye devam edecek.

Kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satabildikleri stantlardan oluşan Hanımeli Sokağı, Kanatlı AVM arkasındaki yerinde misafirlerini ağırlamayı sürdürecek.

Pazartesi - Bireysel (El Sanatları), Salı - Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri (El Ürünleri Sergisi), Çarşamba - MAYA Derneği (El Ürünleri Sergisi), Perşembe - Esked-Der (El Ürünleri Sergisi), Cuma - Esked-Der (El Ürünleri Sergisi) ve yöresel ürünler, Cumartesi - Üretim Bandı ve Bireyseller Sanatçılar (Sanat Atölyeleri, Ressamlar ve Antika Ürünler) ve Pazar - Ekolojik Pazar stantları, Hanımeli Sokağı'nda Eskişehirliler'i bekliyor.

ANKA / Yerel