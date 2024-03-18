Hakkari'de Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı Düzenlendi

Hakkari'de, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından programa Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda devam etti. Burada Çanakkale Zaferi resim sergisini geçen Vali Ali Çelik, fotoğraf ve resim sergisindeki ürünleri yakından inceleyerek emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini etti.

Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşma yapılarak şiirler okundu. "Çanakkale: Mekteplilerin Savaşı" isimli müzikal tiyatronun izletilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle program son buldu. - HAKKARİ