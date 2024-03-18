Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı Düzenlendi

Güncelleme:

Hakkari'de, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Valilik önünde çelenk sunulmasının ardından Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda devam eden programda konuşmalar yapıldı ve müzikal tiyatro izlendi.

Hakkari'de, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından programa Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda devam etti. Burada Çanakkale Zaferi resim sergisini geçen Vali Ali Çelik, fotoğraf ve resim sergisindeki ürünleri yakından inceleyerek emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini etti.

Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşma yapılarak şiirler okundu. "Çanakkale: Mekteplilerin Savaşı" isimli müzikal tiyatronun izletilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle program son buldu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale 18 Mart Hakkari Tören Sanat Kültür Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
title