HAK-İŞ, Engelli İşçilerin Uzaktan Çalışma Becerilerini Geliştiriyor

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) tarafından engelli çalışanların uzaktan çalışmasını kolaylaştırmak ve çalışma becerilerini arttırmak

amacıyla Engelli İşçilerin Uzaktan Çalışma Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitim Programı düzenlendi.

HAK-İŞ, Avrupa Birliği 'Erasmus+' Programı çerçevesinde 'Uzakta Çalışanlar için Avrupa Dijital Beceri Merkezi (Remote Net) Projesi' kapsamında 'Engelli İşçilerin Uzaktan Çalışma Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitim Programı' düzenledi. Projeyle pandemi döneminde yaygınlaşan uzaktan çalışma sisteminde oluşan sıkıntıların giderilmesi ve engelli çalışanların dijital becerilerinin geliştirilmesi, psikolojik ve sosyal sorunların giderilmesi hedeflendi.

Eğitim programının açılışında konuşan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, oluşan salgınlar ve kuraklıklardan savunmasız insanların olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Dezavantajlı gruplarda yer alan engelli bireylerin ise bu olumsuz gelişmelerden çok daha ağır bir şekilde etkilendiğine vurgu yapan Değirmenci, "HAK-İŞ olarak böylesi bir dönemde kadınlar ve engelliler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini kapsayan ve kucaklayan projeleri bir bir hayata geçirerek, dünyadaki olumsuz gelişmelerin etkilerini en aza indirmek için gayret sarf ediyoruz. Yüz binlerce çalışanın yanı sıra özellikle kadınlarımızın, engellilerimizin, mağduriyet yaşayanların bir sığınağı konumuna gelen HAK-İŞ, bugüne kadar birçok projeyi de hayata geçirmiştir. Bu programımız da HAK-İŞ'in bu anlayışının bir göstergesidir" dedi.

Değirmenci, pandemi nedeniyle çalışma şartlarında köklü değişimlerin yaşandığını ve bunun sonucunda uzaktan çalışma anlayışının yaygınlaştığını dile getirdi. Uzaktan çalışma anlayışının birçok meslek dalında halen devam ettiğini ifade eden Değirmenci, uzaktan çalışma modelinin çalışanlar ve işverenler açısından zaman kaybı, iş yerine ulaşım gibi birçok sorunu çözüme kavuşturduğunu dile getirdi.

"Engellilerimizin uzaktan çalışma modeliyle iş hayatında yer almasından mutluluk duyuyoruz"

Herhangi bir sağlık sorunu olmayan çalışanların haricinde engelli çalışanların da uzaktan çalışma modeliyle çalışma hayatı içerisinde daha fazla yer aldığını ifade eden Değirmenci, "Engel durumuna rağmen eğitimini tamamlamış, kendini geliştirmiş birçok engelli bireyin iş yerine fiziksel olarak ulaşma zorluğundan dolayı maalesef eve tıkanıp kaldığını, bilgi ve birikimini çalışma hayatında kullanamadığını görüyorduk. Evde uzaktan çalışma modeliyle birlikte birçok engelli bireyin istihdama katılmakta, hayatını devam ettirebileceği bir gelir elde etmekte, iş yeri ortamının engelliler için getirdiği beslenme, tuvalet ihtiyacı, iş yerine ulaşım gibi sorunlardan kurtulduğunu görmekteyiz. Engellilerimizin uzaktan çalışma modeliyle daha fazla iş hayatında yer aldığını görmekten elbette büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"Uzaktan çalışanların iş yerindeki diğer çalışanlarla aynı haklara sahip olamadığını görüyoruz"

Değirmenci, uzaktan çalışma modelinin engelli çalışanlar açısından birçok sorunu da beraberinde getirdiğini sözlerine ekleyerek, "Projemizde de bahsedildiği üzere emekçiler, uzaktan çalışma nedeniyle stres, sosyal izolasyon, zamanı doğru yönetememe, bozulan iş-yaşam dengesi gibi psikososyal sorunlarla baş etmek durumunda kalmaktadır. Uzaktan çalışma modeli, iş yerinden ve mevcut mesai algısından bağımsız çalışma imkanı sunsa da uzaktan çalışanların iş yerindeki diğer çalışanlarla aynı haklara bazı iş yerlerinde sahip olamadığını görüyoruz. Kıdem tazminatı, iş güvencesi, senelik izin, fazla mesai gibi imkanlardan uzaktan çalışan kişilerin kimi iş yerlerinde mahrum bırakıldığına tanıklık ediyoruz. Bu nedenle uzaktan çalışanların bu haklardan mahrum kalmaması için bir mücadele verilmesi gerektiği de açıktır. Uzaktan çalışma modeliyle ilgili mevzuat ve kanunların düzenlenmesi için HAK-İŞ olarak görüştüğümüz ilgili devlet kurumu yetkililerine görüşlerimizi ifade ederek, gerekli tedbirleri almaları için girişimlerimizi sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA