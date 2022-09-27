Gurur ve hüzün bir arada: Komandolar Suriye'ye uğurlandı

Suriye Görev Gücü'nde yer alacak Elazığ Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli komandolar, dualar eşliğinde Suriye'ye uğurlandı.

Yurt içinde terörle mücadelede kahramanca görev yapan ve sınır ötesindeki harekatlarda dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçik, Suriye'deki mazlum halkın barış ve güven içinde yaşamasının en büyük güvencesi olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Suriye'de görev yapacak 136 komando için Elazığ İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Dualarla Mehmetçikleri uğurlayıp yine aynı şekilde karşılayacaklarını ifade eden Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Vazifeyi devralacak arkadaşları gibi inşallah onlar da bu vazifeyi layıkıyla yerine getirip sağ salim tekrar karargahlarına dönecekler. Türkiye terörle mücadele ederken yalnızca yurt içinde teröristlerle mücadele etmesinin ötesinde, terörün kaynağını da kurutmak için nerede olması gerekiyorsa oraya gitti ve teröristleri etkisizleştirerek bu ülkenin emniyeti ve güvenliği için vazifesini layıkıyla yerine getirdi. Silahlı kuvvetlerimizin sınır ötesinde gerçekleştirmiş olduğu başarılı harekatlar neticesinde oluşturulan güvenli bölgeler daha sonra kahraman jandarmalarımız ve polislerimize emanet edildi. Onlar da bu bölgelerde hem orada yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlıyor ama daha da önemlisi olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının ileri bekçisi oluyorlar. Onların varlıkları sayesinde biz de yurt içerisinde huzur ve barış içerisinde yaşıyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok ülkede olduğu gibi Suriye'de de güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye, terörle mücadeleye ve sınırları korumaya devam ettiğini belirten İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, "Elazığ Jandarma Komando Tabur Komutanlığının kahraman mensupları, değerli silah arkadaşlarım, sizleri bugün Suriye Görev Gücü dahilinde ülkemizin güneyinde ve sınır ötesinde terörle mücadele etmek ve o bölgedeki halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla gönderiyoruz. Ecdadımız geçmişte içinde bulunduğumuz ortamdan çok daha zor ve ağır şartlarda milletimizin istiklalini koruyup bu cennet vatanı bize nasıl emanet ettiyse, biz de bugün şanlı bayrağımızı göklerde ebediyen dalgalandırmak için her zaman olduğu gibi yılmadan çalışacağız ve kutsal mücadeleyi inanıyoruz ki kazanacağız. Yürüttüğümüz mücadelelerin vatan topraklarımızı ve özgürlüğümüzü korumak ve geleceğimize sahip çıkmak mücadelesi olduğunu aklınızdan çıkarmayınız. Sınırlarımızda yaşadığımız bu sıkıntılı süreçte bizler birbirimize kenetlendiğimiz sürece Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yoktur" ifadelerini kullandı.

Buradaki törenin ardından komandolar, uğurlamaya gelen eş, çocuk ve yakınlarıyla vedalaştıktan sonra araçlarla görev yerlerine doğru dualar eşliğinde hareket etti.

(Rıdvan Yeşilırmak - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - İHA)