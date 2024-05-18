Usyk kimdir? Boksör Usyk kaç yaşında, nereli? #129351
T.Fury ile O.Usyk, Ağır Sıklet maçında karşı karşıya gelecek. Önemli maç öncesi Fury Usyk maçı ne zaman, saat kaçta gibi sorular gündem oldu. Peki, Usyk kimdir? Boksör Usyk kaç yaşında, nereli?
Fury Usyk Ağır Sıklet maçını canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Usyk kimdir? Boksör Usyk kaç yaşında, nereli?
USYKKİMDİR?
Oleksandr Oleksandrovych Usyk, Ukraynalı profesyonel boksör. 2021'den beri birleşik WBA, IBF ve WBO ağır sıklet unvanları ve 2022'den beri Ring dergisi ağır sıklet unvanı da dahil olmak üzere iki ağırlık sınıfında birden fazla dünya şampiyonluğuna sahiptir.
Doğum: 17 Ocak 1987 (37 yıl yaşında), Simferopol
Sıklet: Ağır Siklet, Kruvazör Sıklet
Eşi: Yekaterina Usyk (e. 2009)
Boy: 1,91 m
Çocukları: Mykhailo Usyk
Kilo: 100 kg
Kardeşleri: Viktoriia Usyk