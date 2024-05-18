Tyson Fury kim, kaç yaşında, nereli? #127942

Fury Usyk Ağır Sıklet maçını canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Tyson Fury kim, kaç yaşında, nereli?

TYSON FURYKİMDİR?

Tyson Luke Fury, Britanyalı profesyonel boksör. WBC ağır sıklet unvanını 2020'den beri elinde tutmaktadır. Daha önce, 2015-2016 yılları arasında birleşik WBA, IBF, WBO ve IBO unvanlarını ve 2015-2022 yılları arasında iki kez Ring dergisi unvanını elinde bulundurmuştur.

Doğum: 12 Ağustos 1988 (35 yıl yaşında), Wythenshawe, Birleşik Krallık

Sıklet: Ağır Siklet

Çocukları: Venezuela Fury, Prince Tyson Fury II, Prince Adonis Amaziah, Prince John James Fury, Valencia Amber

Kardeşleri: Tommy Fury, Shane Fury, Roman Fury, John Fury Jr, Hughie Fury

Boy: 2,06 m

Eşi: Paris Fury (e. 2008)

Kilo: 126 kg