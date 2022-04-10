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Gürsu eski Ramazanların tadını yaşıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gürsu eski Ramazanların tadını yaşıyor

Gürsu Belediyesi'nce düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri, Gürsu halkını mest etti.

Gürsu Belediyesi'nce düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri, Gürsu halkını mest etti.

Gürsu Belediyesi'nin ilçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği Ramazan ayı etkinlikleriyle, Gürsu'da, özlenen eski Ramazanlar geri geldi. Çocukların eski Ramazanlarda yaşanan manevi ortamın sıcaklığı ve coşkusunu yaşamalarını istediklerini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak, 'Nerede o eski Ramazanlar' diyenlerin nostalji özlemini gidermek için geleneklerinin yaşatıldığı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu Ramazan'ı yeniden yan yana eski geleneklerimizle yaşıyor olmanın huzurunu hissediyoruz. Hepimizin özlediği eski Ramazanların coşkusunu etkinliklerimizle hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Gürsu Belediyesi'nin Ramazan ayı süresince gerçekleştireceği programların yer aldığı etkinlik takvimine Gürsu Belediyesi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilmektedir. - BURSA

Gürsu eski Ramazanların tadını yaşıyor

Gürsu eski Ramazanların tadını yaşıyor

Gürsu eski Ramazanların tadını yaşıyor

Gürsu eski Ramazanların tadını yaşıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Işık, Ramazan, Yerel, Haberler

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