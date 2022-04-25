Germencik Belediyesi 23 Nisan Şenliği Düzenledi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çocuk Bayramı etkinliği düzenleyen Germencik Belediyesi, Germencik Cumhuriyet Meydanı ve Ortaklar Cumhuriyet Meydanında hazırlanan çeşitli aktivitelerle çocuklara unutmayacakları bir gün yaşattı.

Şişme oyuncaklar, beceri ve zeka oyunları, boyama etkinliği gibi atölyelerde eğlenceli ve keyifli vakit geçirirken, pamuk şeker, mısır ve içecek dağıtımı gün boyu sürdü. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş çocuklarla buluşarak eğlenceye ortak oldu, hatıra fotoğrafı çekildi.

Çocukların güzel vakit geçirmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren veliler, çocuklar için düzenlenen etkinlik için Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e teşekkür etti.

"ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞUNU VE DOYASIYA EĞLENDİĞİNİ GÖRMEK BÜTÜN YORGUNLUĞUMUZU ALDI"

23 Nisan etkinliği ile ilgili konuşan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ile ramazan ayı vesilesiyle ilçe merkezimiz ve Ortaklar Mahallemizde düzenlediğimiz 23 Nisan etkinliği ve ramazan şenliğimize katılarak çocuklarımızın coşkusuna ortak olduk. Çocuklarımızın mutluluğunu ve doyasıya eğlendiğini görmek bütün yorgunluğumuzu aldı. Çocuklarımızın iyi vakit geçirmelerine vesile olduysak ne mutlu bizlere. Hep söylediğimiz gibi mutlu çocuklar, mutlu aileler demek mutlu aileler ise mutlu bir toplum demektir" dedi.