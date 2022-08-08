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Gençlik Kampı sona erdi

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Gençlik Kampı sona erdi

Nevşehir Belediyesi'nin düzenlediği Afyon ve Mersin Gençlik Kampları sportif faaliyetler, geziler ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle, gençlere unutulmaz anlar yaşattı.

Nevşehir Belediyesi'nin düzenlediği Afyon ve Mersin Gençlik Kampları sportif faaliyetler, geziler ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle, gençlere unutulmaz anlar yaşattı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Nevşehirli gençler için Afyon ve Denizli Gençlik Kampları düzenlendi. Yaklaşık 150 gencin katıldığı kamplar 3-7 Ağustos tarihleri arasında kızlar için Mersin Yıldırım Beyaz Deniz Kampı ve erkekler için ise Afyon Sultandağı Gençlik Kamp Merkezi'nde gerçekleştirildi. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü eğitmenlerinin nezaretinde kamplara katılan Nevşehirli gençler hem gittikleri şehirlerin tarihi ve kültürel merkezlerini gezdi hem de katıldıkları sportif aktivitelerle farklı ve eğlence dolu bir deneyim yaşadı.

Kampların sona ermesi ile birlikte Pazar günü Nevşehir'e dönen öğrenciler aileleri tarafından karşılandı. Nevşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen kamplara katılmak dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren gençler ve aileleri Belediye Başkanı Dr.MehmetSavran'a teşekkür etti. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nevşehir gençlik Mersin Afyon Yerel Haberler

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