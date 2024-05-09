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Bayer Leverkusen Roma maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! B.Leverkusen Roma maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Bayer Leverkusen Roma maçı oynanıyor. Bayer Leverkusen Roma maçı kaç kaç merak ediliyor. Bayer Leverkusen Roma canlı maç anlatımı ve Bayer Leverkusen Roma maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

Bayer Leverkusen Roma maçı kaç kaç? UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Bayer Leverkusen Roma maçı oynanıyor. Bayer Leverkusen Roma maçı kaç kaç merak ediliyor. Bayer Leverkusen Roma canlı maç anlatımı ve Bayer Leverkusen Roma maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar!

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI KAÇ KAÇ?

Bayer Leverkusen Roma maçı 2-1'lik Roma üstünlüğüyle devam ediyor.

Bayer Leverkusen Roma maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! B.Leverkusen Roma maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI CANLI YAYIN

Bayer Leverkusen Roma maçını EXXEN ve TV8.5'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayer Leverkusen Roma maçı saat 22.00'de başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Bayer Leverkusen Roma maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen Roma maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bayer Leverkusen Roma maçı Leverkusen'da, BayArena Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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