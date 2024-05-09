Bayer Leverkusen Roma maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! B.Leverkusen Roma maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI KAÇ KAÇ?

Bayer Leverkusen Roma maçı 2-1'lik Roma üstünlüğüyle devam ediyor.

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI CANLI YAYIN

Bayer Leverkusen Roma maçını EXXEN ve TV8.5'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayer Leverkusen Roma maçı saat 22.00'de başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Bayer Leverkusen Roma maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen Roma maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bayer Leverkusen Roma maçı Leverkusen'da, BayArena Stadyumu'nda oynanacak.