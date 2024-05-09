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Hareket Proje Taşımacılığı halka arz ne zaman? Hareket Proje Taşımacılığı Sanayi halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne za

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hareket Proje Taşımacılığı'nın halka arzına onay verdi. Hareket Proje Taşımacılığı halka arzı duyuruldu. Peki, Hareket Proje Taşımacılığı halka arz ne zaman? Hareket Proje Taşımacılığı halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? İşte detaylar…

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 9 Mayıs 2024 tarihinde Hareket Proje Taşımacılığı halka arzına onay verdi. Yatırımlarını Hareket Proje Taşımacılığı'ndan yana yapmak isteyen yatırımcılar sıklıkla Hareket Proje Taşımacılığı halka arz ne zaman? Hareket Proje Taşımacılığı halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? Hareket Proje Taşımacılığı halka arz ne zaman bitiyor? Sorularını soruyor. Yapılan açıklamalar ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. İşte detaylar…

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Hareket Proje Taşımacılığı halka arz tarihleri henüz açıklanmadı.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞIHALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Hareket Proje Taşımacılığı Sanayi hissesi 70,00 TL'den halka arz olacak.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI BORSA KODU NEDİR?

Hareket Proje Taşımacılığı Sanayi hissesinin sembolü henüz açıklanmadı.

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Altınay Savunma Halka arz 19.200.000 lot veriyor.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Hareket Proje Taşımacılığı halka arz eşit dağıtım olacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Halka Arz Borsa Gündem Finans Ekonomi Haberler

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