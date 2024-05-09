Bayer Leverkusen Roma maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) B.Leverkusen Roma maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Bayer Leverkusen Roma maç özeti! UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bayer Leverkusen Roma maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Bayer Leverkusen Roma maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Bayer Leverkusen Roma maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Bayer Leverkusen Roma maç özeti haberimizde...

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇ ÖZETİ

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BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI ÖZETİ

Bayer Leverkusen Roma maç özetini maçın ardından TV8.5 kanalından izleyebilirsiniz.

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bayer Leverkusen Roma maçı 2-1'lik Roma üstünlüğüyle devam ediyor.

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI NE ZAMANDI?

Bayer Leverkusen Roma maçı 9 Mayıs 2024 günü oynandı.

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Bayer Leverkusen Roma maçı canlı olarak TV8.5'ta yayınlandı.