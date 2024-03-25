Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Genç Adımlar Kampa Projesiyle Öğrencileri Çanakkale'ye Götürdü

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, "Genç Adımlar Kampa" projesi çerçevesinde 40 öğrenciyi Çanakkale'ye götürdü.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığının koordinesinde "Genç Adımlar Kampa" projesi kapsamında geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin milli şuurlarını güçlendirilmesine katkıda bulunmak, farkındalıklarını arttırarak tarih bilinçlerinin gelişmesine destek olmak ve birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla, 40 öğrenci (Kız) ve 4 personelin katılımı ile 13-16 Mart 2024 tarihleri arasında Çanakkale Zaferinin yaşandığı tarihi alanlarda kamp etkinliği yapıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler yapılan etkinliği ve atmosferi çok beğendiklerini, hayatları boyunca unutmayacakları bir gezi ve kamp programı olduğunu ifade etmişler ve emniyet teşkilatının kendilerini bu denli sıcak, samimi karşılamasından ayrıca ikramlarda bulunmasından dolayı teşkilatımıza teşekkürlerini iletmişlerdir" dedi. - ERZURUM