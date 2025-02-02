Gaziantep Ticaret Borsası'ndan GAÜN Rektörüne Ziyaret

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri ile birlikte Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

GAÜN Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, tarım, gıda sanayii, üniversite-sanayi iş birliği ve bölgenin ekonomik kalkınmasına yönelik konular ele alındı.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, üniversitelerin sanayi ile köprü vazifesi görmesinin önemine değinerek, "GAÜN'ün bilimsel çalışmaları ve yetiştirdiği nitelikli insan gücü, bölgemizin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlamakta. Özellikle gıda sanayii ve tarım alanında Ar-Ge çalışmalarının artırılması, inovasyon odaklı projelerin hayata geçirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi bu anlamda büyük önem taşımakta" dedi.

Ziyarette, Rektör Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ile geleceğe yönelik iş birliği imkanlarını görüştüklerini aktaran Tiryakioğlu, "Rektörümüze yeni görevinde başarı dileklerimizi ileterek, üniversitemizle birlikte bölgemize değer katacak çalışmalara imza atma düşüncelerimizi ifade ettik" ifadelerini kullandı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise Gaziantep'in tarım ve gıda sanayii alanında Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu belirterek, bu potansiyelin daha da ileriye taşınması için üniversitelerle iş birliği yapmanın önem taşıdığına dikkat çekti. Rektör Doğan'ı yeni görevinden dolayı tebrik eden Akıncı, tarım ve gıda sektöründe üniversite ile iş birliğini daha da ileriye taşımak istediklerini dile getirdi.

Gaziantep Üniversitesi'nin akademik bilgi birikimi ve araştırmalarıyla sektöre önemli katkılar sağlayabilecek bir konumda olduğuna işaret eden Akıncı, "Tarım ve gıda sanayisinde katma değeri yüksek üretimi artırmak için üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ise GTB heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, iş birliği faaliyetlerinin önemine değindi. - GAZİANTEP