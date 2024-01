Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'ndan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Fadıloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: "Zaman içinde teknolojik gelişmelerle birlikte farklı mecralara yayılmış olsa da özünü ve önemini daima koruyan gazetecilik mesleği; zor şartlarda ve mesai mefhumu gözetmeksizin, yoğun emeklerle çalışmayı gerektiren bir meslektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 Ocak 1961 tarihinde kabul edilen, 212 sayılı Kanun'un 1'inci maddesinde 'Bu Kanunun şümulüne giren fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir' tanımlaması yer almaktadır. Basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan söz konusu kanunu Resmi Gazete'de yayımlandığı 10 Ocak 1961 tarihi ise her yıl aynı gün 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kutlanmaya başlanmıştır. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Türkiye'ye özgü bir gündür. İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için fedakarca çalışmakta olduklarına hep beraber şahitlik etmekteyiz. Demokrasi kültürümüzün önemli bir parçası medyamızın basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru ve güvenilir yayın politikası ile kamuoyunu bilgilendirmesi büyük önem arz ediyor. Ayrıca medyanın sürdürdüğü yayın politikasının ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlaması, kişi hak ve özgürlüklerine saygı göstermesi, eleştirilerinde yapıcı bir tutum sergilemesi de aynı derecede önem arz ediyor. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı bu günlerde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Ülkemizde ve şehrimizde gazetecilik mesleğine emek vererek çalışan, kamuoyunu aydınlatmak adına ilkeli ve doğru bilgiyi aktarmada bir köprü görevi üstlenen gazetecilerimize çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Milletimizin ortak sesi olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal eden kıymetli gazetecilerimizi rahmetle anıyorum."