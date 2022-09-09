Eskişehir yerel: Avrupa Hareketlilik Haftası, Tepebaşı'nda Etkinlikler ile Kutlanacak

Edinilen Eskişehir gelişmesine göre Tepebaşı Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirecek.

Tepebaşı Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirecek.

Tepebaşı Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa Hareketlilik Haftası'nı birbirinden renkli etkinlikler ile kutlayacak. E

İlk olarak Hasırca Hareketlilik Kampı 17-18 Eylül 2022 tarihlerinde Eskişehirliler'in katılımı ile gerçekleştirilecek. Kampta müzik, dans, turnuvalar, yarışmalar, atölyeler, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Kampa ulaşım, 17 Eylül Cumartesi günü saat 09.00'da Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası önünden kalkacak araç ile sağlanacak.

ÇOCUKLARLA HAREKETLİLİK GÜNÜ

Çocuklarla Hareketlilik Günü, 20 Eylül Salı günü saat 13.00'te Özdilek AVM yanında bulunan korulukta gerçekleştirilecek.

Etkinlikte çocuklar, zumba, Oralet'in Dünyası Kukla Show, animatörlerle kulüp şarkıları ve danslar, geleneksel oyunlar ve yarışmalar, parkur-beden atölyesi, spor oyunları, şişme kaydırak, dart ve langırtla doyasıya eğlenme fırsatı bulacak.

ARABASIZ GÜN BİSİKLET TURU

22 Eylül Perşembe günü saat 18.30'da ise Arabasız Gün Bisiklet Turu etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte katılımcılar, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'ndan Vega Outlet'e bisikletleri ile kortej olarak gidecek. Ardından 19.30'da Bachata ve Salsa gösterisi, 20.00'de rock müzik grubu Misyoner konseri düzenlenecek. Saat 21.00'de ise bisiklet kortejine katılan vatandaşlar için hediye çekilişi gerçekleştirilecek.