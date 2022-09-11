Eskişehir haberi | Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Eskişehir gelişmesine göre Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Büyükerşen, Halk Ekmek’in yeni fabrikası ve Asri Mezarlık girişinde yapımı süren cami inşaatının son durumu hakkında bilgi aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Büyükerşen, Halk Ekmek'in yeni fabrikası ve Asri Mezarlık girişinde yapımı süren cami inşaatının son durumu hakkında bilgi aldı.

Ankara Yolu Yaş Sebze ve Meyve Hali yanında yapımı süren yeni Halk Ekmek Fabrikası inşaatı ile Asri Mezarlık girişindeki cami inşaatını inceleyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan inceleme gezisine Büyükerşen'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, Daire Başkanları ve projede görevli teknik personel katıldı.

Semt camilerinin birden fazla cenaze olduğunda yetersiz kalması ve cenaze namazlarının kılınabileceği geniş alanlı cami ihtiyacı göz önünde bulundurularak başlatılan Asri Mezarlık ana girişindeki cami projesini inceleyen Büyükerşen, son durumu yerinde gördü. Büyükerşen, yapımı süren cami için bağış yapan hayırseverlere teşekkür etti.

BÜYÜKERŞEN, HALK EKMEK'İN YENİ FABRİKA İNŞAATINI ZİYARET ETTİ

Şantiye alanında ve cami içerisinde incelemede bulunan Büyükerşen daha sonra Ankara Yolu Yaş Sebze ve Meyve Hali yanındaki Halk Ekmek'in devam eden fabrika inşaat sahasına geçti. İleri teknolojiye sahip örnek bir fabrika olacak projeyi inceleyen Büyükerşen'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan da bilgilendirme yaptı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasına dikkat çeken Büyükerşen, projede görev yapan çalışanlara kolaylıklar diledi.