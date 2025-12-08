Haberler

280 kiloluk orkinos vatandaşları hayrete düşürüyor

280 kiloluk orkinos vatandaşları hayrete düşürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de balıkçılık yapan Selahattin Arslanbenzer, özel izinle satışa sunduğu 280 kiloluk orkinosla vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Normalde Türkiye'de satışı yasak olan orkinos, nadiren görülen bir balık olarak dikkat çekiyor.

Eskişehir'de balıkçılık yapan Selahattin Arslanbenzer, Türkiye'de satışı özel izinlere tabi olan ve nadiren rastlanan dev orkinos balığını satışa çıkardı.

Balıkçılığın nabzını tutan Taşbaşı'nda bir balıkçı tezgahı, görenleri hayrete düşüren dev bir orkinosa ev sahipliği yapıyor. Yıllardır bölgede balıkçılık yapan Selahattin Arslanbenzer'in satışa sunduğu 280 kiloluk orkinos, vatandaşlar arasında büyük bir heyecan oluştu. Arslanbenzer, normal şartlarda Türkiye'de satışı yasak olan ve genellikle Avrupa'ya ihraç edilen balığın, özel izinle ve faturalı olarak tezgaha getirdiklerini belirtti.

"Vatandaşlar orkinosu görünce afallıyorlar"

Selahattin Arslanbenzer 280 kiloluk orkinos hakkında şunları söyledi:

"Orkinos, Türkiye'de satışı yasak olan bir balıktır. Sadece Avrupa'ya götürüyorlar bunu. Arada bir ağa yakalandığı zaman, tutulduğu zaman faturalı olmak şartıyla satabiliyorsun. Biz de böyle faturalı bir şekilde getirip şu an satışını yapıyoruz. Balığımız 280 kilo, çok güzel bir balıktır. Orkinos, her zaman gelmeyen, pek sık rastlanmayan bir balık. Vatandaşlar görünce böyle bir afallıyorlar, heyecanlanıyorlar. 'Nasıl tuttunuz, ağla mı tuttunuz, oltayla mı tuttunuz?' diye soruyorlar." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu

İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Maalesef acı haber geldi
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var

Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler

Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini sahasında yendiler
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
Çin'deki safari parkında bakıcısına saldıran ayı dehşet saçtı

46 saniye sürdü, herkes dondu kaldı
Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü

Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu

Yengesine gelen mesajı görünce planı yaptı, buluşma yeri kana bulandı
ABD'de 7 pitbull cinsi köpek, dede ve 3 aylık torununu parçalayarak öldürdü

Pitbull vahşeti! Dede ve 3 aylık torunu evinde parçalanarak öldü
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi, fotoğrafını çekip paylaştı
Neymar, çocukluk aşkını küme düşmekten kurtardı

Ne yaptın sen Neymar! Bütün ülke onu konuşuyor
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın

Ünlü oyuncunun o meyveye verdiği paraya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.