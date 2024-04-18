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Eskişehir'de Konut Satışları Mart Ayında Azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2024 Mart ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2024 Mart ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 oranında azaldı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2024 Mart ayında, 2023 Mart ayına göre yüzde 7,8 oranında azalarak bin 656 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2024 Mart ayında konutların 501 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 155 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan bin 656 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,2 oranında azalarak 306 adet, diğer satışlar ise yüzde 16,7 oranında artarak bin 350 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 306 konutun 79 adedi ilk satış, 227 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 105 bin 394 oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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