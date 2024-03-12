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Eskişehir'de Havacılık Teknisyen Okulu Projesi Hayata Geçiyor

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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TEI (TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.) arasında yapılması öngörülen iş birliği protokolü çerçevesinde Havacılık Teknisyen Okulu projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında öğrencilere TEI'den çevrimiçi eğitimler verilecek ve başarılı olan öğrenciler atölye eğitimlerine katılma fırsatı elde edecek.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TEI (TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.) arasında yapılması öngörülen iş birliği protokolü çerçevesinde Havacılık Teknisyen Okulu projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Havacılık Teknisyen Okulu ile öğrencilere TEI gibi bir kurumdan çevrimiçi eğitimler alma fırsatı sunulacak ve eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan 50 öğrenci atölye eğitimlerine katılma hakkı kazanacak. TEI tarafından atölye eğitimlerinde de başarı gösteren öğrencilere iş hayatına atılma imkanı sunulacaktır. Bu projeye, bünyesinde Makine ve Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Raylı Sistemler Teknolojisi alanları bulunan 8 meslek lisesinde eğitim gören 12'nci sınıf öğrencilerinde 506 kişi, başarı notu 80 ve üzeri olan 11'inci sınıf öğrencilerinden 48 kişi olmak üzere toplam 554 öğrencinin katılması planlanıyor.

Açılış dersi TEI Genel Müdürü Prof. Dr. M. Faruk Akşit tarafından yüz yüze gerçekleştirilecek. Havacılık Teknisyen Okulu'nda eğitimler 8 hafta sürecek ve başarılı olan 50 öğrencinin atölye çalışmaları yapacağı ikinci aşamaya geçilecek. Havacılık Teknisyen Okulu Projesi Protokol İmza Töreni ve Açılış Dersi 13 Mart 2024 Çarşamba günü saat 14.30'da Vali Hüseyin Aksoy ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten'in de katılımı ile Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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