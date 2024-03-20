Eskişehir'de Hafızlık Yarışması Tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından hafızlık müessesesini korumak ve hafızların bilgilerini pekiştirmek amacıyla düzenlenen hafızlık yarışması Eskişehir'de tamamlandı.

Daha önce hafızlık yapmış fakat farklı sebeplerle hıfzını zayıflatmış olan vatandaşlara yönelik düzenlenen yarışmanın il birincileri seçildi. İlçelerde yapılan elemelerin ardından birinci olan hafızlar Eskişehir İl Müftülüğünde kıyasıya bir yarışmaya girdiler.

Yarışmada dereceye giren hafızlara çeşitli hediyeler verildi. Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu yarışmayla hafızlık müessesesini korumayı ve daha önce hafızlık yapmış olan vatandaşlarımızın bilgilerini pekiştirmelerine yardımcı olmayı amaçladık. İlçelerimizde yapılan elemelerin ardından il finalimizde de çok güzel bir yarışmaya şahit olduk. Dereceye giren tüm hafızlarımızı tebrik ediyor, bölge yarışmalarında da başarılar diliyorum."

Eskişehir'de il birincisi olan hafızlar, bölge yarışmalarında Eskişehir'i temsil edecekler. Bölge yarışmalarında dereceye giren hafızlar ise Türkiye finalinde kıyasıya bir mücadeleye girecekler. - ESKİŞEHİR