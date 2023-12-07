Eskişehir'de Bitki Pasaportu Sistemi Denetimi Devam Ediyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde fide ve fidan satış yerlerinin denetimi devam ediyor.

Bitki Pasaport Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerle, zararlı organizma taşıyıcısı olabilecek bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile bunları üreten, ithalatını ve ticaretini yapan ve depolayanları kayıt altına almak, bu materyallerin hareketlerini izlemek, herhangi bir zararlı organizmaya rastlanması durumunda kaynağı bulunarak gerekli tedbirlerin zamanında alınması sağlanmaktadır. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince yapılan denetimlerin temel hedefi, fide, fidan üretim materyallerinin iç ve dış karantinaya tabii etmenlerden, hastalık ve zararlılardan ari, sertifikalı ürünlerde ise depolama ve satış yerlerinde doğru yöntemlerle muhafaza ile nihai tüketiciye ulaşana kadar canlılığının korunmasını, hastalık ve zararlılardan ariliğinin devamını sağlamaktır.

Yapılan kontroller ile satışı yapılmakta olan fidanlara ait sertifika ve bitki pasaportları kontrol edilerek çiftçilerin satın alacakları fidanlarda güven, verim ve kalitenin artırılması amaçlanmaktadır. - ESKİŞEHİR