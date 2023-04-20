Eskişehir Büyükşehir, Mezarlıklarda On Binlerce Çiçek Dağıttı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlıklara ziyarete giden Eskişehirlilere, yakınlarının mezarlarını süslemeleri için on binlerce çiçek dağıttı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlıklara ziyarete giden Eskişehirlilere, yakınlarının mezarlarını süslemeleri için on binlerce çiçek dağıttı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği uygulamayı bu yıl da sürdürerek arife günü mezarlıklarda yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara rengarenk çiçekleri ücretsiz olarak dağıttı. Kent merkezinde; Asri, Odunpazarı, Esentepe ve Zincirlikuyu mezarlıklarının yanı sıra Ramazan Bayramı öncesi kurulan stantlarda da vatandaşa çiçek dağıtıldı.

EBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen dağıtımlara ilgi gösteren vatandaşlar, "Yıllardır bir gelenek olan bu uygulamanın devam etmesini çok değerli buluyoruz. Bayram öncesi yakınlarımızın mezarlarına rengarenk çiçekler diktik. Başkan'ımız Yılmaz Büyükerşen ve tüm emekçilere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini yapabilmesi için Asri Mezarlığa ise bayram süresince ücretsiz otobüs ring seferleri düzenlenecek.