Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sivil Katılımı Güçlendirmek İçin Pilot Şehir Seçildi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı’nın (UNDP) daha önce birçok projesinde yer alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), “Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi”nde pilot şehirler arasına girmeye hak kazandı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı'nın (UNDP) daha önce birçok projesinde yer alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), " Türkiye'de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi"nde pilot şehirler arasına girmeye hak kazandı.

Ana faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), eş-faydalanıcısı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (STİGM) olan, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve UNDP'nin uygulayıcısı olduğu projeye başvuran Eskişehir Büyükşehir Belediyesi; Manisa, Trabzon, Elazığ, Çanakkale, Mersin, Gaziantep illeri ile birlikte pilot şehir seçildi.

Ocak ayında başlatılan Türkiye'de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi ile sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması, güven ve karşılıklı anlayışa dayalı sivil toplum-kamu iş birliğinin güçlendirilmesi ve gönüllülük için elverişli ve sürdürülebilir bir ortam yaratılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.