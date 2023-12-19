Esenler'de Tuna Eğitim Vadisi'nin resmi açılışı yapıldı

Esenler'de iki okul ve bir spor salonundan oluşan Tuna Eğitim Vadisi'nin resmi açılışı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Bakan Tekin açılışta yaptığı konuşmada, "Uluslararası kuruluşlar, Türkiye'nin eğitim ortamlarının fiziki şartları konusunda OECD ortalamalarının üzerinde olduğunu söylüyor" dedi.

"Eğitime Tam Destek, Hep Destek" sloganıyla Esenler'de yaşayan öğrencilere daha kaliteli eğitim fırsatı sunmak için eğitim alanındaki çalışmalarına her gün bir yenisini ekleyen Esenler Belediyesi'nin büyük projesi Tuna Eğitim Vadisi'nin resmi açılışı gerçekleştirilen törenle yapıldı. Toplam 15 bin 879 metrekare kapalı alana sahip vadi, modern okulları Erhan Boysanoğlu İlkokulu, Süleyman Çetinsaya Ortaokulu ve Esenler Kantur Spor Salonu ile yeni eğitim - öğretim yılıyla birlikte hizmet vermeye başlamıştı. Tuna Mahallesi'ndeki okul problemini çözüme kavuşturan Tuna Eğitim Vadisi'nin resmi açılışına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

"AK Parti iktidarlarında genel bütçeden en büyük pay Milli Eğitim Bakanlığına ayrılır"

Burada bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bütçeden en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığının aldığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde 2024 yılı bütçe görüşmelerini yaptık. AK Parti iktidarlarında her bütçe döneminde olduğu gibi genel bütçeden en büyük pay Milli Eğitim Bakanlığına ayrılmış durumda. Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Büyük Millet Meclisimize Bakanlığımıza ayırdığı bu kaynakla ilgili teşekkür etmek istiyorum. PISA diye bir sınav televizyonlarda görüyorsunuzdur. OECD'nin yaptığı değerlendirme, eğitim - öğretimi ortamlarını değerlendirme portalı diyelim. Türkiye ile ilgili şunu söylüyor: Eğitim ortamlarının fiziki şartları itibariyle Türkiye OECD ortalamalarının üzerindedir" dedi.

Ayrılan kaynakların ihtiyaçlar için yetmediği zaman hayırseverlerin devreye girdiğini söyleyen Bakan Tekin, "Bu kaynak ayrılırken önümüzde bazı problemler var. Bir ayırdığımız kaynak bazen ihtiyaçlarımıza veya illerden gelen taleplere yetmiyor. Yetmediği zaman imdadımıza hayırseverlerimiz yetişiyor. Ben hayırseverlerimize Süleyman abi Erhan Bey ve Ali Bey inşaatında Türkiye'nin her tarafında 81 ilde eğitim öğretim yükünü devletin sırtından almak için elini taşın altına koyan bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Ben huzurlarınızda bir kez daha bize bu anlamda destek olan bütün belediyelerimize ve özellikle Esenler Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Burası kamulaştırılarak yapılan bir alandır"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Türkiye'de okul alanı itibariyle kamulaştırılarak okul yapılan yer; herhalde çok azdır. Burası kamulaştırılarak yapılan bir alandır. Buralar binalarla doluydu. Buradaki binaları yıktık. Bu binaları yıktıktan sonra o insanların paralarını ödedik. O insanlar kendi evlerine kendi mekanlarına taşındı. ve buraya okullar yapıldı. Gerçekten bu okulların yapılmasında o kamulaştırma sürecinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanımızdı bize çok büyük destek verdiler. Esenler'de yüzlerce iş yaptık, binlerce konut yaptık. Seni en çok heyecanlandıran nedir? Derseniz. Beni en çok heyecanlandıran hemen eserlerin girişinde cumhuriyet tarihinin ilk yüzde yüz taş camisini yaptık. Beni en çok heyecanlandıran da biri o ikincisi burası. Çünkü burası okuldan ibaret değil; burası başka bir anlamı olan ve bu şehrin huzuruna bu şehrin güvenliğine her şeyden de ödenmesi. Allah'ın bize emanet olarak verdiği: çocuklarımızın geleceğine katkı sunacak çok önemli bir sosyal rehabilitasyona imkan ve fırsat dönecek bir mekana dönüştü" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okulun resmi açılışı gerçekleştirildi. - İSTANBUL