Erzurum ve Erzincan'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve Erzincan illerinde kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışların bölge genelinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan meteorolojik uyarıda; Erzurum'un Hınıs, Karaçoban, Tekman, Çat, Aşkale ve Karayazı ilçeleri, Erzincan'ın Kemaliye, İliç, Kemah, Tercan, Üzümlü ilçelerinde bu gece ve yarın (09.12.2023 Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların; güneyinde kuvvetli olması, yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiği belirtildi.

Uyarıda sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. - ERZURUM