Erzurum Ticaret Borsası'nda 2024 yılı ilk süt sektörü istişare toplantısı yapıldı

Erzurum Ticaret Borsası'nda 2024 yılı ilk süt sektörü istişare toplantısını yapıldı.

ETB Yönetim Kurulu Başka Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, ETB Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş. Genel Koordinatörü Ahmet Topaloğlu, Erzurum Süt Sanayicileri Derneği Başkanı Emre Çizmelioğlu ile süt sanayicileri ve dernek üyelerinin katıldığı toplantıda taklit ve tahşiş ürünler ile hep birlikte mücadele etme kararı alındı. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, süt üreticileri ile süt sanayicilerinin sorun ve taleplerini çözüme ulaştırma noktasında yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. - ERZURUM