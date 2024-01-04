Erzurum Teknik Üniversitesi'nden bir depolama sistemi buluşu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) laboratuvarlarında geliştirilen "Bir Depolama Sistemi" isimli buluş Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanarak patent almaya hak kazandı.

ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Tutam, Makine Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Mehmet Akif Ceviz ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Turgay Duman'ın lojistik sektöründe ürünlerin depolanması ve depolama alanından sipariş toplama operasyonlarının gerçekleştirilmesine yönelik ortaya koydukları "Bir Depolama Sistemi" başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patentlendi.

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Tutam'ın yürütücülüğünü yaptığı, Dr. Öğr. Üyesi Turgay Duman'ın araştırmacı ve Prof. Dr. Mehmet Akif Ceviz'in danışman olarak yer aldığı "Robot Tabanlı Bir Kompakt Depolama ve Boşaltma Sistemi Tasarımının Optimizasyonu ve İyileştirilmesi" başlıklı proje kapsamında geliştirilen buluşa ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Tutam, buluşun robot tabanlı kompakt depolama ve boşaltma sistemlerinde üst üste istiflenen kutulara ulaşma süresini iyileştirmek için kutuların dikey doğrultuda döndürülerek programlanabilir taşıyıcı robotlar tarafından istenilen kutuya kolayca ulaşılmasını sağladığını ifade etti.

Günümüzde yaşanan sosyal ve ekonomik zorlukların lojistik hizmetlerde yavaşlamalara ve depolama faaliyetlerinin önem kazanmasına neden olduğuna dikkat çeken Tutam, bireysel ve kişiselleştirilmiş ürün taleplerindeki artışın depolama süreçlerini değiştirdiğini belirterek: " Binlerce ürünün zamanında ve ekonomik bir şekilde müşterilere ulaştırılması büyük önem arz ediyor. Yeni buluşumuzla, Amerika ve Avrupa'da kullanılan robotik kompakt depolama ve boşaltma sistemlerinde enerji tüketimini minimize etmeyi amaçlıyoruz. Mevcut sistemlerin iyileştirilmesiyle, daha fazla verimlilik ve enerji tasarrufu sağlanabilecektir. Türkiye'deki e-ticaret ve lojistik sektöründeki hızlı gelişmeler göz önüne alındığında, bu tür yenilikçi sistemlerin ülkemizde kısa sürede kullanılmaya başlanabileceğini öngörmekteyiz." diye konuştu. - ERZURUM