Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Hınıs'ta irşat faaliyetlerinde bulundu

Ramazan İrşat Programları kapsamında Hınıs'ta esnaf ziyaretlerinde bulunan Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Hınıs Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Burada gençlik merkezi kütüphanesini de inceleyen Can, din görevlileriyle beraber iftarda bir araya geldi. Teravih namazı için Hınıs Merkez Camii'ne geçen Müftü Can, teravih sohbetinde camii cemaatine hitab etti.

Ziyaretlerinde Müftü Dr. Rüstem Can'a, Hınıs İlçe Müftüsü Şerafettin Köprübaşı eşlik etti. - ERZURUM