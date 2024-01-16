Erzurum'da Soğuk ve Kar Yağışlı Hava Etkisini Sürdürüyor

Erzurum'da soğuk ve kar yağışlı hava hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceğini bildirdi. Yüksek kesimlerde öğle saatlerinden sonra kar yağışının tipi şeklinde görüleceği ifade edildi. Yetkililer sürücüleri görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları noktasında uyardı. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Erzurum ve çevresinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre Erzurum'da bugün ve yarın kar yağışı bekleniyor. Daha sonraki günlerde ise sisin etkili olacağı tahmin ediliyor. - ERZURUM