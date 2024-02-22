Erzurum'da 2 Günlük Kar Yağışı Başladı

Meteorolojinin Erzurum'un için yaptığı 2 günlük kar yağışı başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan çevresinde karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görüleceği; gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği belirtildi.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde, yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı. - ERZURUM