Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor FK'yı ziyaret etti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor FK'nın teknik heyeti ve futbolcularıyla bir araya geldi. Başkan Sekmen, kulübe olan desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor FK'yı ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Ahmet Dal'ın da katıldığı ziyarette Teknik Direktör Hakan Kutlu ile ve futbolcularla sohbet eden Başkan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kulübe olan desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Başkan Sekmen, ziyaretle ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında; "Şehrimizin asil ruhu, mavi beyaz sevdamız Erzurumspor'umuzun futbolcularıyla bugün kulüp binasında bir araya geldik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımımızın daima yanında olacağız. Biz; yönetimimiz, teknik heyetimiz, oyuncularımız ve taraftarlarımızla çok büyük bir aileyiz" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM