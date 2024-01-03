Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kamu Personelinin Doğum Günlerini Kutluyor

Erzincan'da göreve başladığı günden itibaren gencinden yaşlısına insan odaklı çalışarak vatandaşların takdirini kısa sürede kazanan Vali Hamza Aydoğdu, kamuda çalışan personellerin de doğum günlerini unutmuyor.

Vali Hamza Aydoğdu, şehir genelinde Valilik bünyesinde bulunan tüm kurumlarda çalışan personelin yıl boyu doğum gününde mesajla doğum günlerini tebrik ediyor.

Erzincan Valiliğinin sosyal medya hesabından isim isim personelin doğum gününü kutlayan Vali Aydoğdu, "Başarmak istediğiniz hayallerinizi gerçekleştireceğiniz, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür temenni ederim. Doğum gününüz kutlu olsun." notunu bıraktı. - ERZİNCAN