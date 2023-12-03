Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 80 yaşındaki Menşure Cankurt'u ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 80 yaşındaki engelli vatandaş Menşure Cankurt'u evinde ziyaret ederek sıcacık bir kahvaltıda bir araya geldi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 80 yaşındaki Menşure Cankurt'u ziyaret ederek sıcacık bir kahvaltıda bir araya geldi.

Vali Aydoğdu, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde 80 yaşındaki engelli vatandaş Menşure Cankurt'u unutmadı. Cankurt'u evinde Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve gençlerle birlikte ziyaret eden Vali Aydoğdu, kahvaltıda bir araya geldi.

Menşure Cankurt ile bir süre hasbihalde bulunan Vali Aydoğdu, "Sevgi varsa, hiçbir engel yoktur. Asıl engel, duyarsız kalan, buz tutmuş vicdanlardadır. Bizler sadece bu gün değil, her gün yanınızdayız. Ne mutlu kendine ışık olanlara. Ne mutlu başkalarına umut ışığı olanlara." dedi. - ERZİNCAN