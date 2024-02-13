Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması: Tunceli'den çok sayıda ekip sevk edildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeni ile Tunceli'den olay yerine çok sayıda ekip ve iş makinesi sevk edildi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Tunceli Valiliğine bağlı AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timi, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK Timi), Jandarma Özel Harekat (JÖH Timi) Gönüllü MEB AKUB ve MUDAK üyesi personelinden oluşan ekipler, AFAD, İl Özel İdare ve İl Jandarma Komutanlığına ait tüm arama kurtarma araçlarıyla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin bölgeye sevki, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından koordine edildi. - TUNCELİ